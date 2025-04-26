Москва, 26 апреля, 2025, 20:14 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство (СВУ), от взрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, состояло из тротиловых шашек, болтов и гвоздей, следует из видео ФСБ РФ, снятого на месте происшествия.

Кадр из видео

На кадрах показаны части самодельного взрывного устройства, болты, гвозди, которыми его начинили. Также сотрудники ФСБ обнаружили ноутбук, с которого велось наблюдение из машины за Москаликом, и мобильный телефон.

Кроме того, на кадрах есть и подозреваемый в убийстве. Его, за рулём позднее взорвавшегося автомобиля, сняла камера уличного наблюдения.

Ранее Центр общественных связей ФСБ проинформировал о задержании подозреваемого в убийстве Москалика. Агент киевских спецслужб Игнат Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрёл и заминировал автомобиль и оставил его во дворе дома, где жил генерал.

Кузин признался в совершении преступления. Он также рассказал, что в сентябре 2023 года он уехал в Москву. Аренду его квартиры оплачивал куратор украинских спецслужб. В феврале 2025 года Кузин купил автомобиль. Куратор велел мужчине забрать тайник с бомбой, которую он разместил на авто. Также он установил видеокамеру. Куратор дистанционно привёл взрывное устройство в действие.

Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к теракту против генерала могут быть причастны украинские спецслужбы, которым тот был известен со времен работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков также подчеркнул, что РФ должна быть начеку.