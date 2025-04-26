Тегеран, 26 апреля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 700. Об этом сообщает информационное агентство Iranian Arabic.

EPA/TASS

«Директор по управлению кризисными ситуациями в провинции Хормозган сообщил, что число погибших в результате взрыва в порту Раджаи возросло до пяти человек, еще 700 получили ранения», — говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

По словам начальника полиции провинции, в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи числятся пропавшими без вести шесть человек.

Ранее спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф поручил направить в регион комиссию, состоящую из членов парламентских комитетов по строительству, нацбезопасности, внешней политике, внутренним делам и здравоохранению для расследования ситуации и масштабов инцидента.

Как передавало ИА Регнум, взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи прогремел 26 апреля. По словам очевидцев, звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий в порту обрушилось. Работа порта была приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажмана Бехзадпура опроверг эту информацию, заявив, что причина взрыва не связана с опасными грузами.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших при взрыве в порту гражданах России не поступала. Российское дипведомство выразило глубокие соболезнования иранским властям и отметило, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.

Позже появились кадры с последствиями пожара и взрыва, снятые с воздуха.