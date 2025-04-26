Москва, 26 апреля, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика дал признательные показания. Соответствующее видео было опубликовано Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Служба опубликовала видеозапись допроса задержанного агента украинских спецслужб Игната Кузина. Он сообщил, что его завербовали в 2023 году на территории Киевской области, после чего он направился в Россию. Там, по указке куратора, Кузин жил в арендованной спецслужбами квартире в Подмосковье с ноября 2024 года, а также приобрел автомобиль Volkswagen.

По словам задержанного, в один из дней куратор велел ему забрать тайник с бомбой, которую он разместил на купленном ранее авто. Также он установил видеокамеру, с помощью которой куратор в нужный момент подорвал заряд дистанционно.

Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков подчеркнул, что РФ должна быть начеку.