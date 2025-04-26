Подозреваемый в убийстве генерала Москалика дал признательные показания
Москва, 26 апреля, 2025, 19:57 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика дал признательные показания. Соответствующее видео было опубликовано Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Служба опубликовала видеозапись допроса задержанного агента украинских спецслужб Игната Кузина. Он сообщил, что его завербовали в 2023 году на территории Киевской области, после чего он направился в Россию. Там, по указке куратора, Кузин жил в арендованной спецслужбами квартире в Подмосковье с ноября 2024 года, а также приобрел автомобиль Volkswagen.
По словам задержанного, в один из дней куратор велел ему забрать тайник с бомбой, которую он разместил на купленном ранее авто. Также он установил видеокамеру, с помощью которой куратор в нужный момент подорвал заряд дистанционно.
Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков подчеркнул, что РФ должна быть начеку.