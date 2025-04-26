Москва, 26 апреля, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика был завербован Украиной в апреле 2023 года. Об этом задержанный Игнат Кузин заявил в ходе допроса, сообщили 26 апреля в ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кузин признался в совершении преступления.

«Я, Кузин Игнат Витальевич, 1983 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами, куратором Вадимом, в Киевской области, в 2023 году, в апреле месяце», — заявил задержанный.

Кузин рассказал, что в сентябре того же года он уехал в Москву. Аренду его квартиры оплачивал куратор украинских спецслужб. В феврале 2025 года Кузин купил автомобиль, забрал из тайника взрывное устройство и установил его на машину, оставленную во дворе дома, где жил Москалик.

Ранее Центр общественных связей ФСБ проинформировал о задержании Кузина. В сообщении отмечалось, что самодельное взрывное устройство было дистанционно включено с территории Украины. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Как передавало ИА Регнум, Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя убийство Москалика, заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков подчеркнул, что РФ должна быть начеку.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум отметил, что устроенный Киевом теракт, в результате которого погиб Москалик, был адресован спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.