Москва, 26 апреля, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Окончательное освобождение Курской области поставило жирный крест на попытках главы киевского режима Владимира Зеленского что-то выторговать на переговорах взамен на эти земли. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На попытках Зеленского что-то выторговать в обмен на Курскую землю поставлен жирный крест. Это существенно ослабляет и его позиции, и варианты торга, с которыми Зеленский носится с площадки на площадку», — указал он в публикации.

Он также уточнил, что освобождение Курской области говорит о неспособности коллективного Запада противостоять России.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Минобороны также показало кадры поднятия флага в Горнале.

Российский лидер поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.