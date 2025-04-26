Ростов-на-Дону, 26 апреля, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Футбольные клубы «Ростов» и московский «Локомотив» сыграли вничью в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Встреча прошла в субботу, 26 апреля, в Ростове-на-Дону и закончилась со счетом 1:1.

Первый мяч забил игрок ФК «Ростов» Кирилл Щетинин на 25-й минуте игры. В московском клубе на 75-й минуте с пенальти отличился Алексей Батраков. Таким образом, «Локомотив» занимает шестую строчку в таблице РПЛ, набрав 45 очков, а «Ростов» с 37 очками располагается на седьмой позиции.

В 27-м туре москвичи 3 мая примут «Оренбург», а ростовчане на следующий день сыграют на выездном матче с подмосковными «Химками».

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля московское «Динамо» в домашнем матче сыграло вничью с петербургским «Зенитом» в 26-м туре РПЛ. Встреча также завершилась со счетом 1:1.

В прошлом туре «Ростов» в гостях одержал победу над воронежским «Факелом». Встреча завершилась со счетом 2:0. На 30-й минуте счет в матче открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков, а на 77-й полузащитник Константин Кучаев удвоил преимущество гостей.