Санкт-Петербург, 26 апреля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета заменил несколько спектаклей с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского из-за его травмы. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Друзья, к нашему общему огорчению, завтра спектакль «В этом милом старом доме» всё же не состоится: состояние здоровья Михаила Боярского пока всё-таки не позволяет ему выходить на сцену», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что вместо обоих показов спектакля в 13:00 и 18:00 завтра, 27 апреля, состоится спектакль «Без вины виноватые».

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля известный актер Боярский получил травмы при падении в Театре имени Ленсовета. Он упал на спину с трехметровой высоты. Информация о происшествии стала известна общественности только 18 апреля.

Художественный руководитель театра и народная артистка России Лариса Луппиан ранее, 19 апреля, сообщила, что Боярский сначала два дня находился дома, однако затем у него поднялась температура. Медики, обследовавшие актера в больнице, диагностировали у него перелом ребра и ушиб легкого, после чего было принято решение оставить его на стационарном лечении. 18 апреля Боярский должен был участвовать в спектакле «Ромео и Джульетта», где играет роль герцога Эскала. Постановку не отменили, на ней включали запись голоса артиста. Концертный директор Боярского Александр Зыкин 19 апреля заявил, что разговаривал с актером утром, у него все хорошо. На следующей неделе артиста планируют выписать.

Позже Луппиан рассказала, что Боярского госпитализировали из-за риска развития пневмонии после травмы.