Сана, 26 апреля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Три российских моряка получили ранения разной степени тяжести в результате авиаударов США по порту Рас-Иса в Йемене. Об этом 26 апреля сообщил министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир.

Global Look Press

«Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести. Эти моряки — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин», — написал Амир в соцсети Х.

Он также уточнил, что российских моряков подобрала служба береговой охраны Йемена. Затем их направили на лечение в больницы.

21 апреля ВВС США нанесли авиаудары по рынку и жилому району в центре Саны. По меньшей мере 12 человек погибли, 30 получили ранения. Ранее военные ВС США уничтожили порт Рас-Иса, находившийся под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах». Центральное командование Вооруженных сил США отмечало, что порт использовался для морских поставок нефти, которую хуситы использовали в качестве орудия контроля и «для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта».

17 апреля представитель хуситов Анис Аласбахи сообщил, что в результате ударов США по порту Рас-Иса на западе Йемена погибли 13 человек, 30 человек получили ранения. 13 апреля хуситы заявили, что не менее пяти человек погибли в результате атаки ВВС США по заводу керамики в йеменской провинции Сана. Также утверждалось, что при атаке США ранения получили 13 человек.

Как передавало ИА Регнум, американская армия 15 марта начала масштабную операцию против хуситов в Йемене, в ходе которой были нанесены удары по западным районам страны. 22 марта при ракетном ударе американской авиации по международному аэропорту Ходейда на западе Йемена получил ранения командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади. Также пострадали еще не менее семи членов движения «Ансар Аллах».