Рим, 26 апреля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп покинул Рим сразу после завершения заупокойной мессы по папе римскому Франциску. Об этом 26 апреля сообщил телеканал CNN.

Global Look Press

«Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп покинули Рим на борту [самолёта] Air Force One. Пара очень быстро уехала после окончания заупокойной мессы в Ватикане», — сказано в сообщении.

Поездка в Рим стала первым визитом Трампа в Европу со времени его возвращения на пост президента США. Перед отъездом он провёл краткую встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

На похороны главы католической церкви приехали и некоторые другие мировые лидеры, в том числе президенты Франции и Бразилии Эммануэль Макрон и Луис Инаусиу Лулу да Силва, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Россию на церемонии представляла министр культуры Ольга Любимова.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 26 апреля также прибыл в Рим. Трамп провёл с ним встречу, которая продолжалась несколько минут. Пресс-служба Зеленского сообщила, что якобы должна пройти и вторая встреча, однако она не состоялась.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Заупокойная месса прошла утром 26 апреля на площади Святого Петра. Тело Франциска по его просьбе похоронили не в соборе Святого Петра, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На похоронах присутствовали более 400 тыс. человек.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти папы римского. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он окончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.