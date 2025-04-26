Симферополь, 26 апреля, 2025, 19:27 — ИА Регнум. В Крымско-Черноморском регионе зафиксировано четыре землетрясения магнитудой до 2,3. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Одно из них — в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

Бондарь уточнила, что данные землетрясения были слабыми, однако из-за неглубокого залегания очага и расположения эпицентра на суше некоторые жители смогли ощутить толчки.

По словам эксперта, самые сильные из подземных толчков характеризуются энергетическим классом 8,4 и магнитудой 2,3.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля произошло землетрясение на западе Турции, которое продлилось около 10–15 секунд, далее за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй. По информации управление губернатора Стамбула, при землетрясении пострадал 151 человек, жертв в результате подземных толчков нет.