Тегеран, 26 апреля, 2025, 19:19 — ИА Регнум. Появились кадры с последствиями пожара и взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи. Видео опубликовало ирано-арабское информационное агентство Iranian Arabic.

EPA/TASS

На кадрах, заснятых с воздуха, видны несколько густых больших столбов дыма, исходящих от охваченных огнем построек на территории порта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3961583" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вид с воздуха на место взрывов и пожаров в Бендер-Аббасе

По данным агентства, число погибших в результате взрыва возросло до пяти, а пострадавших — до 700. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф поручил направить в регион комиссию, состоящую из членов парламентских комитетов по строительству, нацбезопасности, внешней политике, внутренним делам и здравоохранению для расследования ситуации и масштабов инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в порту Шахид-Раджаи прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий в порту обрушилось. В медицинских службах Ирана сообщали, что в результате взрыва пострадали более 500 человек. Число пострадавших продолжает расти, при этом многие раненые, получив медицинскую помощь, покидают госпитали.

Работа порта была приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб.

Ранее ряд СМИ сообщал о том, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. Глава терминала Пажмана Бехзадпура опроверг эту информацию, заявив, что причина взрыва не связана с опасными грузами, а в иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов отметили, что ЧП также не связано с работой нефтеперерабатывающего завода и топливным резервуаром в порту.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших при взрыве в порту гражданах России не поступала. Российское дипведомство выразило глубокие соболезнования иранским властям и отметило, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.