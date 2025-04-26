Москва, 26 апреля, 2025, 19:07 — ИА Регнум. Посол Франции в России Николя де Ривьер либо работает против интересов собственного правительства, либо лукавит. Таким образом прокомментировали в МИД РФ его слова об отсутствии враждебности во французско-российских отношениях.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

24 апреля де Ривьер в интервью «Коммерсанту» заявил, что Франция никогда не была враждебно настроена по отношению к России и её гражданам. Также, по его словам, французские власти никогда не стремились к стратегическому поражению России.

«Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — приводит ТАСС комментарий российского дипведомства.

В министерстве также уточнили, что тезисы, высказанные де Ривьером в интервью, противоречат официальным заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД республики Жана-Ноэля Барро.

Так, в МИД РФ привели в пример его слова о том, что приоритетом Парижа в вопросе украинского кризиса якобы является движение в сторону мирного договора, который приемлем для всех. При этом в ведомстве напомнили, как 6 марта Макрон заявил, что приоритетом Франции в краткосрочной перспективе является поддержка киевского режима и ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 5 марта Макрон в ходе обращения к нации также назвал Россию «угрозой для всей Европы». По его мнению, Россия якобы представляет угрозу европейским странам в воздушном пространстве, социальных сетях и киберпространстве.

12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что евро-атлантическое сообщество готовится к новой войне и во главе этого процесса стоят Германия, Франция и Британия. Единственное, в чём они преуспели, — это разжигание напряжённости и ремилитаризация Европы, хотя экономическая и социальная ситуация там быстро деградирует, добавил дипломат.