Москва, 26 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, было дистанционно включено с территории Украины. Об этом 26 апреля сообщили в ФСБ.

В ФCБ заявили о задержании подозреваемого в убийстве Москалика. Агент киевских спецслужб Игнат Кузин, имеющий вид на жительство на Украине, приобрёл и заминировал взорвавшийся автомобиль, сказано в сообщении.

Москалик был убит утром 25 апреля в подмосковной Балашихе. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

РЕН ТВ со ссылкой на соседей погибшего генерала сообщал, что автомобиль, взорвавшийся возле дома Москалика, находился во дворе в течение нескольких недель. Жильцы рассказали, что никогда не видели хозяина взорвавшейся машины и неоднократно жаловались на то, что во дворе находятся бесхозные автомобили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, которым генерал-лейтенант был известен со времён работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим вопреки идущим мирным переговорам сохраняет вовлечённость в террористическую деятельность на территории РФ, демонстрируя тем самым свою сущность. Песков подчеркнул, что РФ должна быть начеку.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум отметил, что устроенный Киевом теракт, в результате которого погиб Москалик, был адресован спецпосланнику президента СШАСтиву Уиткоффу, который в этот же день прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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