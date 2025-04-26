Москва, 26 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ РФ задержали подозреваемого по делу об убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом 26 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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«В результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине, заминировавший автомобиль «Фольксваген-гольф» в городе Балашихе Московской области, в результате подрыва которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Ярослав», — сказано в заявлении ЦОС.

Также в ФСБ сообщили: самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого погиб генерал, было дистанционно включено с территории Украины.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в подмосковной Балашихе был убит генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Рядом с его домом взорвалась машина. По предварительным данным, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что к убийству Москалика могут быть причастны украинские спецслужбы, которым генерал-лейтенант был известен со времен работы в минской контактной группе и нормандском формате по урегулированию конфликта на Украине.

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