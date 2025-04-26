Иран, 26 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Количество погибших при взрыве в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана увеличилось до пяти. Об этом 26 апреля сообщил представитель экстренных служб провинции Хормозган Мехрдад Хасанзаде.

EPA/TASS

«Число погибших в результате взрыва достигло пяти», — сказал Хасанзаде в эфире телеканала IRIB.

Он также отметил, что число пострадавших продолжает расти, при этом многие раненые, получив медицинскую помощь, покидают госпитали.

Ситуация под контролем, для ликвидации пожара в район происшествия были направлены вертолёты из соседних провинций страны, добавил Хасанзаде.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в порту Шахид-Раджаи прогремел мощный взрыв. Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. Одно из зданий в порту обрушилось. В медицинских службах Ирана сообщали, что в результате взрыва пострадали более 500 человек.

Работа порта была приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб. Начато расследование инцидента.

Иранские СМИ сообщали, что взрыв произошёл на складе опасных грузов. При этом глава терминала, где произошло ЧП, заявил, что взрыв не был связан с опасными грузами, а в иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов отметили, что ЧП не связано с работой нефтеперерабатывающего завода и топливным резервуаром в порту.

В посольстве РФ в Тегеране сообщили, что информация о пострадавших при взрыве в порту гражданах России не поступала. Дипломаты выразили глубокие соболезнования властям Ирана и отметили, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.