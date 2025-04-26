Иран, 26 апреля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. В Сети появилось видео пожара, предшествовавшего мощному взрыву в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана. Его опубликовал местный портал Rokna.net.

Кадр из видео

На кадрах, снятых на расстоянии не менее 50 метров, видны языки пламени ярко-оранжевого цвета, поднимающиеся высоко в воздух. От места пожара бегут люди и уезжают погрузчики.

На видео также попал сам взрыв. После него устройство съемки упало на землю, а запись оборвалась.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в порту Шахид-Раджаи прогремел мощный взрыв. В результате повреждения получило административное здание в порту. Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия.

Национальные СМИ со ссылкой на медицинские службы страны сообщали, что в результате взрыва по меньшей мере пять человек погибли и более 500 пострадали. Работа порта временно приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб.

Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. В посольстве также отметили, что среди погибших и пострадавших не было россиян.