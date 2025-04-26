Ванино, Хабаровский край, 26 апреля, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Водитель внедорожника помог задержать 18-летнего мотоциклиста, который пытался ограбить ювелирный магазин в поселке Ванино Хабаровского края. Кадры с неудавшимся ограблением опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео

Юноша ворвался в помещение, вооружившись топором и перцовым баллончиком. Он разбил витрины и распылил газ в охранника, после чего забрал украшения и попытался скрыться.

Водитель, проезжавший мимо на синем автомобиле, заблокировал мотоциклисту проезд, а затем, когда тот все равно попытался уехать, развернулся и протаранил транспортное средство.

В результате грабителя задержали, решается вопрос о помещении его под стражу. Это ранее не судимый местный житель, сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года в Челябинске водители нескольких машин не дали скрыться с места пьяному мужчине, сбившему пешеходов на BMW X6. Пострадали пять человек. По факту наезда на людей было возбуждено уголовное дело.