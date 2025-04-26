Тбилиси, 26 апреля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. В Грузии могут быть признательны России за творчество Зураба Церетели, потому что именно в РФ он стал художником мирового масштаба, заявил 26 апреля экс-глава администрации президента Грузии Петрэ Мамрадзе.

Александр Патрин/ТАСС

В интервью изданию «Взгляд» Мамрадзе обратил внимание на то, что проститься с Церетели пришли руководители Грузии, которые таким образом отдали дань величию его личности и вкладу художника в мировое искусство.

«[Церетели] использовал свое положительное влияние во благо отношениям двух стран. Церетели был очень старателен и в этих своих усилиях весьма эффективен. В 1990-е годы Церетели помогал кулуарно решать некоторые вопросы», — отметил экс-глава администрации.

Художник умел создавать доверительную атмосферу, которая способствовала налаживанию политических контактов, подчеркнул Мамрадзе. Он также заявил: Церетели не мог не радовать тот факт, что, несмотря на военный конфликт 2008 года, между Россией и Грузией сохранились гуманитарные и экономические контакты.

Как передавало ИА Регнум, похороны Церетели состоялись 26 апреля в Тбилиси. Гражданская панихида прошла в стенах Тбилисского музея современных искусств, созданного художником.

23 апреля церемония прощания с Церетели прошла в храме Христа Спасителя в Москве. Затем тело художника было доставлено в грузинскую столицу.

Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни в своём доме в подмосковном Переделкино. Причиной смерти стала остановка сердца. Сообщалось, что художник перед смертью не жаловался на состояние здоровья и ранее никогда не имел проблем с сердцем.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели. Глава государства отметил, что светлая память о художнике навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, учеников и всех почитателей его таланта.

Журналист Пётр Акопов в своей статье для ИА Регнум ранее отметил: главным памятником Церетели стал он сам как наиболее яркий и заметный представитель уже ушедшего феномена — грузинского творческого деятеля, тбилисского цеховика всесоюзного и всероссийского масштаба.

Церетели родился в 1934 году в Тифлисе (Тбилиси). Он окончил Тбилисскую академию художеств, позднее также учился во Франции. В 1980 году он был главным художником Олимпийских игр в Москве. С 1997 года Церетели возглавлял Российскую академию художеств, а с 2010 года был почётным членом Патриаршего совета по культуре.

Церетели — автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства. В частности, он оформил сочинский парк «Ривьера», тбилисский Дворец профсоюзов, Новую сцену московского Большого театра, создал монументы «Дружба навеки» в Москве и «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Петру I в Москве и папе римскому Иоанну Павлу II в Париже.