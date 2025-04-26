Москва, 26 апреля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «трещит» на всей линии фронта. Об этом 26 апреля заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Кимаковский отметил: освобождение Курской области от украинских формирований показывает, что у Киева уже нет сил удерживать все направления в рамках контрнаступательных операций.

«Трещит фронт на донецком направлении, на купянском направлении, на белгородском, освобождена Курская область», — передает его слова ТАСС.

Советник главы республики также подчеркнул символичность освобождения Курского региона в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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