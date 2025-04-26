Москва, 26 апреля, 2025, 18:08 — ИА Регнум. На 85-м году жизни скончалась российская актриса театра и кино Светлана Харлап, которая озвучивала Хрюшу, Степашку и Каркушу в телепередаче «Спокойной ночи малыши!». Об этом сообщила пресс-служба Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Владимир Федоренко/РИА Новости Светлана Харлап

«26 апреля ушла из жизни замечательная актриса — Светлана Евгеньевна Харлап. На протяжении долгих лет Светлана Евгеньевна озвучивала кино — и мультфильмы, рекламные ролики и даже компьютерные игры. Была человеком заразительного жизнелюбия, оптимизма и неиссякаемой энергии. Дорогая Светлана Евгеньевна! Спасибо Вам за верность нашему театру. Светлая память!» — указано в публикации.

В сообщении уточняется, что о дате и месте прощания будет объявлено позже. Причина смерти актрисы также не раскрывается.

Харлап окончила ГИТИС, в 1964 году ее приняли в труппу РАМТ. За более чем 55 лет службы театру она сыграла более 60 ролей, принимала участие в легендарном спектакле «Рамаяна», который шел на сцене Центрального Детского театра более 20 лет. До 2022 года Харлап также играла миссис Харпер в «Приключениях Тома Сойера», затем она вышла на пенсию.

Актриса также активно занималась озвучиванием и дубляжом. В частности, именно она озвучивала Хрюшу, Степашку и Каркушу в популярной детской телепередаче «Спокойной ночи малыши!».