Москва, 26 апреля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Россия в феврале 2025 года увеличила экспорт удобрений в страны Евросоюза до €178,8 млн. Это следует из данных Евростата, на которые ссылается «РИА Новости».

Александр Кряжев/РИА Новости

Отмечается, что этот показатель стал максимальным с июля прошлого года. В денежном выражении поставки выросли на 8,4%, а доля российских компаний в европейском импорте достигла 26,2%. В натуральном выражении объем вырос на 1%, составив 505 тыс. тонн.

Несмотря на снижение импорта на 1% (до €68,2 млн), Польша осталась крупнейшим покупателем у России.

Сильнее всего импорт российских удобрений в феврале нарастили Словения ― в 5,8 раза, до €5,6 млн евро, Румыния ― в 4,6 раза, до €31,2 млн (максимум с августа 2022 года), Нидерланды ― вдвое, до наибольшего значения с мая 2023 года €10,7 млн евро. В то же время Греция сократила закупки почти в 19 раз, до €108 тыс.

Отмечается, что Россия сохранила статус ведущего поставщика удобрений в Евросоюз, опередив Египет (€127 млн) и Марокко (€54,5 млн).

Как передавало ИА Регнум, еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен заявил в феврале, что Европейский союз хочет частично заместить минеральные удобрения из России местными — Renure, которые делаются из продуктов переработки навоза с ферм. По мнению Хансена, такие удобрения позволят сообществу снизить зависимость от ввозимых химических удобрений и при этом они более экономичны в производстве по сравнению с первыми, для которых нужны значительные энергетические затраты.

7 февраля Еврокомиссия сообщила, что ЕС рассмотрит предложение об увеличении до 100% тарифных сборов на поставку российских удобрений. До 1 июля к текущему размеру зафиксированной пошлины в размере 6,5% могут прибавить 40–45 евро за тонну. Затем в 2026–2027 годах ЕС увеличит дополнительную пошлину до 60–95 евро. Максимальной суммы тарифы достигнут в июле 2028 года — 315–430 евро.

Россия в июле 2024 года поставила в Бразилию, согласно данным таможни республики, 1,1 млн тонн удобрений, что стало рекордом за всё время торговых отношений между странами. Объём поставок увеличился на 7,5% в сравнении с июлем 2023 года. В денежном выражении прирост ставил 8% — удобрений продали на $364,4 млн. Этот показатель стал максимальным с марта 2023 года.