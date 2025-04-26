Биробиджан, 26 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области (ЕАО) к 80-летию Победы стартовал Дальневосточный патриотический форум. Торжественная церемония открытия состоялась в физкультурно-оздоровительном комплексе «Воин». Об этом 26 апреля сообщило агентство ЕАОMedia со ссылкой на правительство региона.

Правительство ЕАО

Участниками мероприятия стали более 400 человек — это ученики кадетских классов и корпусов, педагогические работники, общественные организации, учреждения культуры и спорта. Цель форума заключается в сохранении и приумножении в молодежной среде знаний об исторических событиях, формировании патриотического общественного сознания.

В рамках форума были объявлены итоги тематического детского конкурса видеороликов к 80-летию Победы. Ребята зачитывали стихотворения, пели песни, показывали танцевальные номера. Всего в творческом конкурсе приняли участие 117 человек. Победителями в пяти номинациях стали пять школьников.

«Патриотический форум — еще одно напоминание нам, что 9 Мая — это символ памяти и чести, которую мы обязаны беречь, гордости за дедов и прадедов, наших ребят, которые сейчас защищают страну. И мы видим, насколько правильно воспитываются наши дети, ведь чтобы так прочитать, спеть, станцевать, нужно суметь прочувствовать», — сказала врио губернатора ЕАО Мария Костюк.

Программа мероприятия форума наполнена различными мастер-классами. Также для участников подготовили отдельную площадку с БПЛА, соревнованиями по управлению дронами и шоу дронов.

Кроме того, в рамках мероприятия проходит форум молодых педагогов Еврейской автономной области. Его цель состоит в развитии профессиональных компетенций, творческого и интеллектуального потенциала молодых педагогов. Спикерами форума станут ведущие эксперты России из фонда «Новый учитель».

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля в Музее Победы в Москве стартовал международный форум «Память Победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Мероприятие объединило координаторов «Бессмертного полка» из 52 стран Европы, Азии, Африки и Америки, ветеранов, студентов, а также представителей патриотических организаций.

3 апреля в Самаре начался международный молодежный исторический форум «Сохраненная память». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, собрало молодых историков, волонтеров, общественных деятелей и представителей патриотических организаций из различных регионов России и других стран.