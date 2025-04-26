Москва, 26 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. На освобожденных территориях Курской области проведут оперативную оценку ущерба и начнут восстановительные работы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«На освобожденных территориях предстоит большая работа по восстановлению поврежденных и разрушенных объектов, надеюсь, мы ее быстро организуем с учетом нашего опыта. Оперативно проведем оценку ущерба и начнем работы», — указал он в публикации.

Хуснуллин также выразил благодарность российским военным за освобождение региона.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Минобороны также показало кадры поднятия флага в Горнале.

Российский лидер поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.