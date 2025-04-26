Москва, 26 апреля, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Арбитражный апелляционный суд привлек Павла Сметану к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Ракурс».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Суд установил, что с ноября 2016 года компании ООО «Статус-Групп» и ООО «Кристалл-Лефортово», а также связанные с ними организации, в том числе ООО «Ракурс», контролируемые Игорем Чуяном и Павлом Сметаной, работали в качестве единой группы. Как отмечается в постановлении суда, установлено, что ПАО «ОФК Банк» выдавал ООО «Статус-Групп» банковские гарантии для освобождения от уплаты авансового платежа акциза производителей алкогольной продукции, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания, в том числе ООО «Ракурс».

Поручителями по выданным по нерыночным условиям банковским гарантиям был Павел Сметана солидарно, в том числе, с Рудольфом Кочиевым, сыном депутата Госдумы Роберта Кочиева. «При этом, как следует из соответствующих судебных документов, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд недавно признал Роберта Кочиева и его сыновей Рудольфа и Батраза конечными бенефициарами алкогольного завода «Ракурс», который задолжал кредиторам и налоговой службе более 3,5 млрд рублей. Суд привлек семью Кочиевых к субсидиарной ответственности по долгам предприятия», — сообщает ТАСС.

К материалам дела приобщено постановление о привлечении Батраза Кочиева в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по подозрению в преднамеренном банкротстве ООО «Ракурс». Как отмечают эксперты, своим решением суд дал возможность ФНС России, ГК АСВ и другим кредиторам удовлетворить свои требования за счет имущества конечных бенефициаров, привлеченных к субсидиарной ответственности.

30 апреля в Краснодаре состоится заседание суда кассационной инстанции, который может освободить Роберта Кочиева и его сыновей от субсидиарной ответственности. Однако эксперты скептически относятся к вероятности, что решение будет принято в пользу Кочиевых.