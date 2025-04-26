Иран, 26 апреля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Информация о пострадавших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи гражданах России не поступала. Об этом 26 апреля сообщили в посольстве РФ в Тегеране.

EPA/TASS

«Все загранучреждения РФ в полной безопасности и продолжают работать в штатном режиме», — отметили в посольстве.

Дипломаты также выразили глубокие соболезнования властям Ирана и отметили, что любые запросы об оказании помощи будут незамедлительно направлены в Москву.

«Сочувствуем семьям погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, а иранским спасателям — терпения и удачи», — сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в порту Шахид-Раджаи прогремел мощный взрыв. В результате повреждения получило административное здание в порту. Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия.

Национальные СМИ со ссылкой на медицинские службы страны сообщали, что в результате взрыва по меньшей мере четыре человека погибли и более 500 пострадали.

Работа порта временно приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб. Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад распорядился немедленно начать специальное расследование инцидента.

Глава терминала, в котором произошло ЧП, рассказал, что взрыв не был связан с опасными грузами. В свою очередь в иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов заявили, что взрыв не связан с работой нефтеперерабатывающего завода и топливным резервуаром в порту.