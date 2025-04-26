Тегеран, 26 апреля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщает пресс-служба российского дипведомства.

EPA/ТАСС

«Посольство выражает глубокие соболезнования дружественному иранскому народу и правительству в связи с взрывом в порту Шахид Раджаи. Любые запросы о необходимости какой-либо помощи будут незамедлительно направлены в Москву для принятия оперативных решений», — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что среди погибших и пострадавших не было россиян.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля мощный взрыв прогремел в порту рядом с городом Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. В результате повреждения получило административное здание в порту.

Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, пожарные пытаются локализовать огонь. Количество пострадавших продолжает увеличиваться. Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст заявил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в усиленном режиме.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 516 человек. По словам главы портового терминала Пажмана Бехзадпура, взрыв не связан с опасными грузами. В иранской нацкомпании по производству и распределению нефтепродуктов также подтвердили, что инцидент не связан с нефтеперерабатывающим заводом и топливным резервуаром компании. Причина взрыва пока неизвестна.