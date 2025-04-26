Курск, 26 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Суджанском районе Курской области, пострадавший от действий ВСУ, будет восстановлен. Об этом сообщил на пресс-подходе врио губернатора Александр Хинштейн.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Он отметил, что село Горналь находится непосредственно у границы с Украиной, поэтому работы там начнутся не прямо сейчас.

«Конечно, мы будем его восстанавливать», — сказал Хинштейн о монастыре.

По словам главы региона, украинские силы продолжают наносить удары по монастырю, освобожденному российскими войсками.

Минобороны России 22 апреля проинформировало об освобождении монастыря в Горнале подразделениями группировки войск «Север». Отмечалось, что ВСУ установили на территории комплекса артиллерийские установки и пункты управления БПЛА, а личный состав размещали в исторических зданиях.

Монастырь, основанный в 1671 году, находился под постоянными обстрелами со стороны Украины с августа 2024 года. Украинские формирования подорвали несколько строений, когда покидали монастырь.