Москва, 26 апреля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. В Москве 25 апреля завершился первый поток программы «Высшая школа управления в сфере культуры» (ВШУК). Об этом сообщает пресс-служба организатора программы АНО «Таврида. Арт».

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«25 апреля в Москве, в концертном зале «Кадашёвский» нового корпуса Третьяковской галереи, прошло итоговое мероприятие первого потока программы «Высшая школа управления в сфере культуры». Участники подвели итоги годового обучения и представили свой «дипломный» проект», — говорится в сообщении.

Во время первого потока 22 участника были назначены на новые должности в 12 регионах страны. Всего в программе поучаствовали 80 человек из 33 регионов России — действующие министры культуры, руководители региональных культурных институций, представители системы образования, медиа и государственных корпораций.

Всем выпускникам потока вручили свидетельства об успешном завершении программы, в то время как они представили один из ключевых итогов их совместной работы — «дипломный» проект: концепцию «Национальной премии для управленцев в сфере культуры», которая будет присуждаться руководителям разного уровня за вклад в реализацию культурных проектов и инициатив страны.

«Мы решили сделать так, чтобы ежедневный труд управленцев и организаторов в маленьких сёлах и больших городах не был забыт и стал зримым. Выявить и поддержать, уделить внимание государства и профессионального сообщества призвана наша премия», — рассказал выпускник ВШУК и художественный руководитель-директор государственного драматического театра «На Литейном» Сергей Морозов.

Завершением церемонии стала «передача паса» от первых выпускников программы участникам второго потока ВШУК. Выпускники обратились к своим коллегам, отметив, что у них впереди захватывающий путь, а также поприветствовали их в новой «большой и дружной семье».