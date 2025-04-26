Белгород, 26 апреля, 2025, 17:24 — ИА Регнум. В Белгородской области планируют восстановить и расширить разрушенный в результате атаки Вооруженных сил Украины храмовый комплекс «Новый Иерусалим». Об этом 26 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«Мы все очень переживаем за судьбу храмового комплекса в селе Сухарево Валуйского округа, который был уничтожен ВСУ. Варварская атака. Враг намеренно направил дрон на нашу святыню», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что до 9 мая планируется провести совещание, создать попечительский совет и разработать план восстановления. Комплекс собираются не только восстановить, но и увеличить в площади и количестве объектов, добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, дроны ВСУ атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском районе Белгородской области поздно вечером 24 апреля. В результате храм загорелся. Местные жители и прибывшие на место пожарные пытались потушить возгорание, однако последовала очередная атака украинских БПЛА, и спасателям пришлось отступить.

Комплекс выгорел полностью, уцелел лишь каменный Введенский храм. Монахов и паломников эвакуировали до прибытия пожарных. В результате агрессии со стороны киевского режима никто не пострадал.

Позже в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии уточнили, что украинские формирования при атаке на деревянные строения комплекса применили беспилотники «Баба-яга» и дроны-разведчики, оснащенные зажигательными боеприпасами. Также дроны атаковали пожарные автомобили, прибывшие в скит.