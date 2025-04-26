Анкара, 26 апреля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Жительница Стамбула решила подать на развод с мужем после землетрясения. Поводом для этого стало то, что мужчина первым делом позвонил своей матери, а не супруге. Об этом сообщил адвокат Эргюн Казаныр.

Hakan Akgun/Global Look Press

По его словам, женщина сразу после землетрясения спустилась с ребёнком вниз и вышла из дома. Когда она с трудом дозвонилась до мужа, он сообщил, что всё в порядке и скоро вернется. Когда супруг пришёл домой, женщина попросила его телефон, чтобы позвонить родственникам. Тогда выяснилось, что мужчина первым делом позвонил матери, которая проживает в Дюздже в 200 км от Стамбула.

Турчанка заявила, что не собирается оставаться до конца жизни с тем, кто не считает её приоритетом.

«Впервые в моей карьере я столкнулся с таким вопросом. Кому сначала нужно звонить после землетрясения ― матери или жене?» ― задался вопросом Казаныр с соцсети Х.

Юрист затруднился ответить, на чью сторону встанет суд в случае развода пары.

Как передавало ИА Регнум, землетрясение на западе Турции началось около 12:50 мск 23 апреля и длилось 10–15 секунд, за ним последовали афтершоки. Подземные толчки, ощущавшиеся в нескольких провинциях, спровоцировали панику в Стамбуле. Очаг залегал на глубине почти 7 км под землёй. По информации управления губернатора Стамбула, при землетрясении пострадали более 150 человек, жертв в результате подземных толчков нет.