Курск, 26 апреля, 2025, 17:33 — ИА Регнум. С марта 2025 года из освобождённых территорий Курской области было эвакуировано 808 человек. Об этом 26 апреля сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Михаил Терещенко/ТАСС

«По состоянию на утро [26 апреля] у нас уже 808 [человек] было эвакуировано, начиная с мартовского продвижения наших Вооружённых сил», — сказал Хинштейн «РИА Новости».

Ранее, 6 апреля, МЧС сообщало, что с 12 марта из приграничья Курской области в безопасные районы был эвакуирован 731 мирный житель.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Потери ВСУ за время ведения боевых действий в регионе превысили 76 тыс. человек. Завершив операцию по освобождению Курской области, ВС РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.

В Минобороны сообщили, что военнослужащие ВС РФ помогают местным органам власти восстанавливать мирную жизнь после полного освобождения Курской области. Проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов.

Хинштейн ранее отметил, что после освобождения Курской области начнётся огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории региона. Врио губернатора поблагодарил всех, кто принимал участие в освобождении области, и подчеркнул, что после проведения всех необходимых работ регион станет ещё краше, чем был.

Следственный комитет ранее в апреле сообщил, что с момента начала вторжения ВСУ на территорию Курской области в августе 2024 года была установлена гибель 191 мирного жителя, ещё 372 человека получили ранения. Жертвами преступлений ВСУ в регионе числятся более 49 тыс. человек. Устанавливается ущерб, причинённый от действий боевиков объектам гражданской инфраструктуры и имуществу местных жителей. Путин отмечал, что регион будет полностью восстановлен.