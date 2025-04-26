Ставрополь, 26 апреля, 2025, 17:22 — ИА Регнум. В Ставрополе состоялась торжественная церемония закрытия Национального финала III всероссийского проект-фестиваля «Российская школьная весна», который нацелен на поддержку молодёжного творчества. На этой церемонии были подведены итоги и вручены награды обладателям Гран-при в семи направлениях, а также в общекомандном зачете.

Российский Союз Молодежи

Данный проект-фестиваль является флагманским проектом «Движения первых» и Российского союза молодёжи, он входит в программу поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и реализуется совместно с правительством Ставропольского края и при поддержке Министерства просвещения РФ. С 2023 года национальный финал проекта ежегодно проходит в Ставрополе.

В 2025 году фестиваль проходил под знаковым слоганом «Весна Победы», посвящённым 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества в России. Было получено рекордное число заявок на участие, составившее более 35 тыс. (на 10 тыс. больше, чем в прошлом году).

«Дорогие дети, вы талантливы и успешны. Вам удалось пройти непростые региональные конкурсы и приехать на фестиваль в наш гостеприимный край. Ставрополь приветствует молодежь, и мы хотим стать большой единой командой с молодежью всей России. Я поздравляю победителей конкурсов и всех участников. До новых встреч у нас на Ставрополье! Мы всех вас ждем», — отметил в ходе мероприятия губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Были объявлены победители в различных номинациях, среди которых «Медиа», «Театральное искусство», «Танцевальное искусство», «Вокальное», «Инструментальное» и т.д. Также были подведены итоги общекомандного зачета. Победителям награды вручал лично губернатор региона.

«Российская школьная весна, стартовавшая в рамках Национального проекта «Молодёжь и дети», стала настоящим праздником, объединившим талантливых школьников со всей России. Лауреатами фестиваля стали более 200 коллективов и индивидуальных исполнителей. Самым творческим регионом страны, завоевавшим наибольшее количество конкурсных баллов, стал Башкортостан, в пятёрку лидеров вошли также Тюменская и Саратовская области, Пермский край и Санкт-Петербург. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы ребята представили на фестивале более 650 творческих номеров, многие из них были посвящены героическим страницам Великой Отечественной войны и подвигам героев нашего дня — участникам специальной военной операции. Убеждён, фестиваль — это площадка для воспитания нового поколения российских артистов и настоящих патриотов»,— отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

Церемония закрытия фестиваля началась с выступления певицы SHOO (ШУ) и сборного балета под руководством Марты Августинович. Тема «Пути юного героя» продолжила атмосферу открытия и стала логическим завершением фестиваля.