Нижний Новгород, 26 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» одержал победу над грозненским «Ахматом» в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Нижнем Новгороде завершилась счетом 1:0.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Победное очко принес своей команде полузащитник Хуан Босельи, который реализовал пенальти в компенсированное к первому тайму время (45+7). Вратарь нижегородцев Никита Медведев дважды отразил 11-метровый удар защитника «Ахмата» Надера Гандри. Это произошло на 13-й и 16-й минутах времени, компенсированного ко второму тайму.

«Пари НН» по итогам 26 сыгранных матчей занимает 12-ю строку в турнирной таблице РПЛ. На счету нижегородцев 23 очка. Отыгравший столько же матчей «Ахмат» находится на 14-м месте с 23 очками. Во главе турнирной таблицы «Краснодар» с 58 очками.

В следующем туре «Пари НН» ждет гостевая встреча с петербургским «Зенитом», она намечена на 4 мая. Грозненцы в тот же день примут московский клуб ЦСКА.