Ватикан, 26 апреля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. Министр культуры РФ Ольга Любимова представила Россию на похоронах папы римского Франциска. Об этом глава Минкультуры сообщила в своем Telegram-канале.

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«По поручению президента представила Россию на похоронах папы римского Франциска. От Русской православной церкви приехали глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний и митрополит Феодосийский и Керченский Платон«, — написала Любимова.

По ее словам, заупокойная месса по понтифику прошла в присутствии десятков политических лидеров и религиозных деятелей. В церемонии приняли участие более 170 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств.

В Италии был объявлен пятидневный траур. Отменены все спортивные и развлекательные мероприятия. Телеканалы и радиостанции транслируют программы, посвященные понтифику.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Прощание с папой завершилось 25 апреля. Гроб с телом Франциска был запечатан. Его вынесли из храма на площадь через специальную «дверь смерти», которую открывают только во время похоронных церемоний. Тело Франциска по его просьбе похоронили не в соборе Святого Петра, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. По данным властей Италии, на церемонии присутствовали не менее 400 тыс. человек.

На похороны Франциска прибыли лидеры разных стран, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Лула да Силва и другие. 26 апреля в 13:30 по местному времени тело Франциска было предано земле.