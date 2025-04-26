Владивосток, 26 апреля, 2025, 16:51 — ИА Регнум. В Приморском крае пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с опрокинувшейся фурой, доски из которой придавили иномарку. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

t. me/prim_police

«56-летний водитель большегруза, двигаясь в направлении села Ивановка, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, в результате чего древесина повредила автомобиль марки Тойота Таун Айс Ноах, Пострадали 5 участников ДТП, из них один несовершеннолетний», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что само ДТП произошло на 78-м км автодороги «Осиновка — Рудная Пристань». На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и бригада скорой помощи.

Проводится проверка, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля на трассе в Томской области перевернулась фура со свиньями. Авария произошла на 65-м километре автомобильной дороги «Томск — Каргала — Колпашево» Шегарского района. Никто из людей не пострадал.

8 апреля рейсовый автобус, следовавший из Москвы в город Геническ Херсонской области, опрокинулся на трассе под Ростовом-на-Дону. Пострадали три пассажира. Двоим из них помощь оказали на месте, третьего доставили в больницу. Всего в автобусе находились 23 человека.