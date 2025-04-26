Абуджа, 26 апреля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Двенадцать человек оказались в заложниках у пиратов, напавших на пассажирское судно в штате Кросс-Ривер на юго-востоке Нигерии. Об этом сообщила газета Leadership.

Frontera

По словам представителя полиции Ирен Угбо, атаке подверглось судно «Небесная благодать», которое в минувшие выходные отправилось из Калабара в штате Кросс-Ривер в Орон, штат Аква-Ибом.

Через несколько часов пути судно догнали вооруженные люди. Они вынудили экипаж остановиться, после чего заставили всех пассажиров перейти на их лодку, а затем скрылись в неизвестном направлении.

«Кроме того, что похитители взяли пассажиров в заложники, они перенесли все вещи из лодки пассажиров в свою и скрылись, оставив пустую лодку дрейфовать в море», — говорится в сообщении.

Угбо заявила, что полицейское управление приступило к расследованию инцидента. В последнее время в районе устья реки Калабар подобных нападений не было, отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в апреле вооруженные боевики напали на несколько деревень в штате Бенуэ на юго-востоке Нигерии. Они беспорядочно стреляли по людям из автоматического оружия. В результате только за одну ночь погибли по меньшей мере 56 человек. Предположительно, селения земледельцев подверглись нападению этнической группы кочевников-скотоводов. Подобные столкновения происходят в стране из-за земли и водных источников.