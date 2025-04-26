Капустин Яр, Астраханская область, 26 апреля, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 26 апреля посетил полигон Капустин Яр и ознакомился с работой перспективных средств поражения, реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов и дронов. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

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Кроме того, зампред Совбеза присутствовал во время пусков новых реактивных снарядов повышенной помехозащищённости и дальнобойных снарядов к основным артиллерийским системам Вооружённых сил России.

«Возрастающая потребность в этих системах обсуждалась буквально три дня назад на заседании военно-промышленной комиссии под руководством Верховного главнокомандующего [Владимира Путина]. Но вот сейчас обсудим, чего удалось достичь и каковы результаты», — сказал Медведев в ходе посещения полигона.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля Путин провёл заседание военно-промышленной комиссии. Он отметил, что в 2024 году большинство предприятий ОПК выполнили гособоронзаказ в полном объёме, качественно и в срок. В частности, российские войска в 2024 году получили более 1,5 млн беспилотников разных типов и свыше 400 тыс. единиц бронетанковой техники.

При этом президент отметил, что в российских войсках до сих пор не хватает средств поражения, в частности, FPV-дронов. Он выразил уверенность, что планы по наращиванию выпуска таких беспилотников будут выполнены.

Путин сообщил, что в 2024 году в России вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки, а также радиоэлектронной борьбы. Он поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений.