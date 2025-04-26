Москва, 26 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова к переговорам с Украиной без предварительных условий, в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф

«В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без всяких предварительных условий», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что прежде российский лидер уже не раз об этом говорил.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля Путин в четвертый раз встретился с Уиткоффом. Переговоры, в которых также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, продлились три часа и носили конструктивный характер.

Ушаков по итогам встречи заявил, что диалог позволил сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Помощник президента добавил, что в ходе встречи речь шла о возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что продуктивный российско-американский диалог будет и в дальнейшем проходить в самом активном режиме.

Песков отметил, что Уиткофф привез российскому лидеру послание от американского президента Дональда Трампа и уехал с ответным посланием для него.