Москва, 26 апреля, 2025, 16:20 — ИА Регнум. Крупные российские банки столкнулись с дефицитом долларов нового образца. Такие купюры сейчас практически невозможно найти ни в обменниках, ни в банкоматах, а если они и есть, то продаются с наценкой или по менее выгодному курсу. Об этом сообщил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ситуация с дефицитом долларов нового образца в российских банках действительно имеет место. После прекращения официальных поставок наличной валюты из США банки в основном работают с теми запасами, которые остались в обороте. Это, в первую очередь, старые купюры, выпущенные до 2013 года», ― процитировала «Газета.Ru» эксперта.

Финансист указал, что банки пытаются обернуть ситуацию в свою пользу и берут с граждан за новые доллары дополнительную комиссию, и наценка на новые доллары только растет.

На горячих линиях банков объяснили, что доступность долларов нового образца зависит от отделений, обменять их можно по курсу от 82 до 86 рублей. Хотя в одном из топ-банков сообщили, что надеяться на новые доллары не стоит — их нет уже с января. Кроме того, клиенты банков отмечают, что в ряде случаев за новые доллары просят уже 91 рубль.

При этом председатель комиссии по безопасности финансового рынка Совета Торгово-промышленной палаты Тимур Аитов отметил, что вся валюта США является законным платежным средством, независимо от того, когда она была выпущена. Между тем в ряде стран банки из-за отсутствия у них необходимых комплексов проверки и большого числа поддельных купюр принимают доллары только нового образца или же покупают старые дешевле установленного курса.

Экономисты рекомендовали покупать валюту, воспользовавшись услугой предварительного заказа, а также заранее запасаться новыми долларами.

Как передавало ИА Регнум, в России в середине февраля на фоне резкого обвала курса доллара начали закрываться пункты обмена валюты. Отмечалось, что владельцы таких пунктов приняли решение дождаться, когда рынок успокоится, и не продавать имеющуюся у них американскую валюту по низкой цене.

В конце февраля банки в России начали вводить комиссию за покупку новых долларов, а также за приём купюр, выпущенных до 2009 года. При этом найти американскую валюту в банковских кассах было довольно сложно. По информации пользователей соцсетей, при покупке долларов нового образца ряд банков установил комиссию от 200 рублей за покупку 100 долларов. За обмен 100 долларов старого образца комиссия может составить до 5 тыс. рублей.

Сотрудники банков при этом отмечают, что долларов нового образца в последние дни в продаже практически нет либо мало.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что российские власти и Центробанк не могут оказывать влияние на кредитные организации, чтобы те принимали доллары старого образца, в связи с чем все связанные с этим риски несут владельцы американской валюты. Парламентарий считает, что, вероятнее всего, источником этих ограничений являются сами США, так как, являясь эмитентом долларов, они определяют «правила игры» на финансовом рынке. Аксаков добавил, что российские власти в этом случае могут только устанавливать курс доллара.

Осенью прошлого года начались проблемы при обмене выпущенных до 2013 года долларов США, что создало трудности российским туристам за рубежом. Новую американскую валюту стали требовать в ОАЭ и Турции, а также в ряде стран Юго-Восточной Азии, а старые доллары обменивают с большим дисконтом.