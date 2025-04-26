Бухарест, 26 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. В Румынии кладоискатель-любитель Бебе Манджак нашел почти 1500 древнеримских серебряных монет. Об этом сообщило агентство Jam Press.

Global Look Press

По данным агентства, 43-летний мужчина решил пройтись с металлоискателем по холмистой местности близ деревни Летки-Веке. Во время прогулки его детектор обнаружил что-то металлическое на небольшой глубине. Манджак начал раздвигать верхние слои почвы, и вскоре ему стали попадаться серебряные монеты.

«Монеты продолжали попадаться. У меня тряслись руки. Я не хотел ничего оставлять после себя. Когда ты понимаешь, что сделал открытие, которое далось тебе таким трудом, часть тебя хочет отпраздновать это событие, а другая, более инстинктивная часть говорит тебе поспешить», — рассказал он.

В публикации уточняется, что в итоге кладоискателем было обнаружено 1469 серебряных денариев, которые были закопаны в том месте около 1700 лет назад. На некоторых монетах был изображен римский император Траян, который правил в I–II веке нашей эры. Манджак также выкопал осколки керамики.

Мужчина уточнил, что, по законам Румынии, у него было лишь 72 часа, чтобы передать артефакты властям. При этом в случае, если находка классифицируется как сокровище, нашедшему предлагается вознаграждение в размере 45% от ее стоимости. В итоге он уложился в установленный срок, однако общая стоимость находки пока остается неизвестной.

Также уточняется, что Манджак передал властям координаты места обнаружения монет, там организуют археологические раскопки.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года специалисты Института археологии РАН обнаружили в ходе раскопок в Великом Новгороде клад, датирующийся последней четвертью X века. Сокровища находились на Софийской стороне города. Клад содержал около 1,9 тыс. предметов, из которых 1,8 тыс. — серебряные монеты. В основном речь идёт о дирхамах Арабского халифата. По оценкам археологов, самая древняя из монет была выпущена в период с 974 по 975 год. Кроме того, сотрудники института нашли около 80 украшений.