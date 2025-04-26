Москва, 26 апреля, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооруженных сил России помогают местным органам власти Курской области восстанавливать мирную жизнь после полного освобождения региона. Об этом 26 апреля сообщило Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни. Инженерными подразделениями Вооруженных сил РФ проводится сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее в этот же день начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Минобороны показало кадры поднятия флага в Горнале.

По словам Герасимова, потери украинских формирований за время ведения боевых действий на курском направлении превысили 76 тыс. бойцов. Завершив операцию по освобождению региона, ВС РФ в соответствии с поручением главы государства приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Российский лидер поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Как передавало ИА Регнум, позже в пресс-службе Минобороны проинформировали: после освобождения села Горналь российские войска выдавили остатки подразделений ВСУ за пределы России. На данный момент в освобождённых районах области идет выявление одиночных военнослужащих противника, которые пытаются укрыться на российской территории.