Курск, 26 апреля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. После освобождения села Горналь в Курской области ВС РФ выдавили остатки подразделений ВСУ за пределы России. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Вооружённые Силы Российской Федерации завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождено село Горналь — последний населённый пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Остатки подразделений противника выдавлены за пределы государственной границы», — сказано в сообщении.

В освобождённых районах области идёт выявление одиночных военнослужащих противника, которые пытаются укрыться на российской территории, отметили также в Минобороны.

Ранее в этот же день начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Минобороны показало кадры поднятия флага в Горнале.

Как передавало ИА Регнум, Герасимов в ходе своего доклада Путину сообщил, что потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек. Завершив операцию по освобождению региона, ВС РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.