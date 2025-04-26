Рим, 26 апреля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Похороны папы римского Франциска завершились, его тело предано земле. Об этом 26 апреля сообщила Служба печати Святого престола.

Global Look Press

«В 13.00 начался обряд захоронения гроба Римского понтифика. Обряд состоялся под председательством кардинала-камерленго в присутствии лиц, указанных в соответствующем уведомлении Службы литургических церемоний, и родственников усопшего Папы и завершился в 13.30 (14.30 мск — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Тело Франциска по его просьбе похоронили не в соборе Святого Петра, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. По данным властей Италии, на церемонии присутствовали не менее 400 тыс. человек.

Прощание с папой завершилось 25 апреля. Гроб с телом Франциска был запечатан. Его вынесли из храма на площадь через специальную «дверь смерти», которую открывают только во время похоронных церемоний.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенес необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он окончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.