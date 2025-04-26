Берлин, 26 апреля, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц планирует 28 апреля объявить имена министров от своей партии, которые войдут в состав будущего кабинета министров. Об этом заявил генсек ХДС Карстен Линнеман газете Süddeutsche Zeitung.

Global Look Press

«В этот понедельник состоится не только наш малый партийный съезд, на котором мы проголосуем по коалиционному соглашению. Фридрих Мерц также представит наших министров», — сказал Линнеман журналистам.

Ожидается, что Мерц возглавит новое правительство ФРГ 6 мая.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля состоялись досрочные выборы в бундестаг. Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 26,8% голосов. Партия «АдГ» заняла второе место, получив 20,8% голосов, а на третьем месте с 16,4% голосов оказалась социал-демократическая партия, в которой состоит канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что несёт ответственность за это поражение.

В свою очередь лидер «АдГ» Алиса Вайдель отметила, что в случае формирования правящей коалиции без её партии вскоре придётся снова проводить досрочные парламентские выборы. Мерц заявил о планах сформировать федеральное правительство к 20 апреля. По его словам, это будет непросто, и будущий кабмин должен быть «функционирующим» на международной арене.