Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 26 апреля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Четырехлетний мальчик погиб на выставке трофейной военной техники в Комсомольске-на-Амуре, его ударило люком американского бронетранспортера. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Кадр из видео

По информации канала, отец привел мальчика на Театральную площадь, где выставили образцы техники ВСУ и НАТО. Когда ребенок стоял позади БТР, внезапно откинулась металлическая крышка и попала ему по голове. Удар был сильным, подоспевшие медики не смогли спасти малыша.

На опубликованном каналом снимке видно, что по БТР свободно лазали дети. После трагедии боевую машину оградили. Выставка должна продлиться до 3 мая.

Ранее ИА Регнум сообщало о другом ЧП на выставочной площадке. В августе 2023 года в Санкт-Петербурге 16-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму в «Музее пыток» на Невском проспекте. Осматривая экспозицию, она потеряла сознание и ударилась головой. Девушку доставили в больницу, где врачи оказали ей помощь и еще некоторое время наблюдали за ее состоянием.