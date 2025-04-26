Курская область, 26 апреля, 2025, 16:01 — ИА Регнум. Министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск» при поднятии российского флага в Горнале — последнем населённом пункте региона, освобождённом от ВСУ.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ходе инспектирования группировки войск Белоусов заслушал доклад командующего генерал-полковника Валерия Солодчука о действиях по уничтожению формирований ВСУ, сообщил ТАСС.

Кроме того, министр поставил подразделениям группировки ряд задач.

Ранее 26 апреля начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Минобороны показало кадры поднятия флага в Горнале, освобождённом накануне.

Как передавало ИА Регнум, Герасимов в ходе своего доклада Путину сообщил, что потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 76 тыс. человек. Завершив операцию по освобождению региона, ВС РФ в соответствие с поручением Верховного главнокомандующего приступили к созданию зоны безопасности в Сумской области.

Путин поблагодарил личный состав всех подразделений, принимавших участие в вытеснении противника из Курской области, и поздравил их с успешным завершением операции. Этот успех приближает полный разгром неонацистского режима, подчеркнул Верховный главнокомандующий.

25 апреля Белоусов провёл совещание на пункте управления группировкой войск «Курск». Заслушав доклады командования, министр высоко оценил работу подразделений группировки. Он вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм.