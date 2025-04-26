Вестерос, Швеция, 26 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Православную церковь в шведском городе Вестерос следует экспроприировать и перенести из-за близости к аэропорту и другим «стратегически важным» объектам. С такой инициативой выступила правящая в стране Умеренная коалиционная партия, сообщил телеканал SVT.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее власти Швеции усмотрели угрозу в расположении недавно построенной православной церкви. Приход появился неподалеку от аэропорта Стокгольм-Вестерос, водоочистных сооружений и передовых энергетических компаний, в городе с населением в 130 тыс. человек и всего в 100 км к западу от столицы. Отмечалось, что это «потенциальный опорный пункт для сбора информации».

«Это означает, что вблизи аэропорта Вестероса находится иностранная власть», — процитировал телеканал политика Элизабет Унелл.

Председателю администрации коммуны Вестерос Стаффану Янссону уже поступило предложение экспроприировать церковь. Этот вопрос рассмотрят в конце мая и, если решение будет положительным, передадут инициативу на рассмотрение правительства.

По словам Янссона, в Вестеросе никогда не было случаев экспроприации, связанных с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, специалист по России из Шведского университета обороны Маркус Йоранссон отмечал, что наличие прихода в Вестеросе означает возможность наблюдения за силами обороны страны во время учений в аэропорту или вблизи него.