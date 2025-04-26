Тегеран, 26 апреля, 2025, 15:47 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас на юге Ирана. Об этом сообщил глава службы спасения Ирана Бабак Махмуди в эфире телеканала IRIB.

EPA/ТАСС

«К настоящему моменту подтверждена гибель четырех человек в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля в порту Шахид-Раджаи прогремел мощный взрыв. В результате повреждения получило административное здание в порту. Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия.

Количество пострадавших продолжает увеличиваться. По данным местного агентства Tansim, работа порта временно приостановлена. На месте взрыва работают сотрудники сил безопасности и экстренных служб. Генеральный прокурор страны распорядился немедленно начать специальное расследование инцидента со взрывом.

Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст заявил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в усиленном режиме.