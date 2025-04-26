Рим, 26 апреля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. В Риме 26 апреля завершилась церемония похорон главы католической церкви папы Франциска.

Michael Kappeler/Global Look Press

Тело Франциска по его просьбе похоронили не в соборе Святого Петра, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

На похоронах папы римского (на заупокойной мессе на площади Святого Петра, а также на улицах итальянской столицы во время транспортировки гроба в базилику) присутствовали, по данным властей Италии, не менее 400 тыс. человек.

Прощание с папой проходило в соборе Святого Петра и завершилось 25 апреля. Гроб с телом Франциска был запечатан. Обряд возглавил камерленго Римско-католической церкви (временный глава коллегии кардиналов после смерти папы) кардинал Кевин Джозеф Фаррелл. Гроб вынесли из храма на площадь через специальную «дверь смерти», которую открывают только во время похоронных церемоний.

С проповедью во время заупокойной мессы обратился декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. Он напомнил о главных чертах понтификата Франциска, назвав его «папой среди людей» и отметив, что Франциск призывал строить мосты, а не стены.

Как передавало ИА Регнум, папа римский скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, в результате которого Франциск впал в кому и перенёс необратимый кардиоциркуляторный коллапс.

Предполагается, что конклав, на котором изберут нового главу католической церкви, состоится в ближайшие 2–3 недели. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Он подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память. Соболезнования выразил и патриарх Кирилл.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он окончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.