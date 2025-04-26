Тегеран, 26 апреля, 2025, 15:46 — ИА Регнум. Взрыв в иранском порту Шахид-Раджаи не связан с опасными грузами. Об этом сообщает иранское агентство Etemad Online.

EPA/ТАСС

«Взрыв начался в соседних контейнерах и не имеет никакого отношения к терминалу опасных грузов порта», — приводит агентство слова главы терминала Пажмана Бехзадпура.

По данным иранской национальной компании по производству и распределению нефтепродуктов, взрыв также не связан с нефтеперерабатывающим заводом и топливным резервуарам компании.

Ранее CNN сообщало о том, что на юг Ирана из порта Шанхая прибыло первое из двух судов, перевозящих одну тысячу тонн химикатов китайского производства, являющихся жизненно важным компонентом топлива в ракетной программе Корпуса стражей исламской революции.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля мощный взрыв прогремел в порту рядом с городом Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана. В результате повреждения получило административное здание в порту.

Отмечалось, что звук взрыва был настолько громким, что его слышали в радиусе 20 км от места происшествия. По словам заместителя главы портового и морского управления по провинции Хормозган Эсмаила Маккизаде, взрыв произошел в районе причала, пожарные пытаются локализовать огонь. Количество пострадавших продолжает увеличиваться. Представитель службы скорой помощи Бабок Йектапараст заявил, что все оперативные, медицинские и вспомогательные подразделения в регионе работают в усиленном режиме.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 516 человек. Им оказывают медицинскую помощь. Сообщений о смертельных случаях при взрыве пока не поступало.